Объявлены цены на новый BMW 5 серии

Компания BMW Group Russia объявила цены на седан BMW 5 серии нового поколения, производство которого начнется в июле. Стоимость новинки начинается от 3 млн 470 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки. Новый BMW 5 серии получил четырех- и шестицилиндровые бензиновые двигатели с оптимизированным непосредственным впрыском, все дизельные двигатели теперь с двухступенчатым турбонаддувом.

Внешний вид нового BMW 5 серии отличают четко структурированные поверхности передней и задней частей кузова, переработанная решетка радиатора, новые светодиодные фары с более тонкими контурами, адаптивные светодиодные фары с матричной технологией и лазерные фары BMW Laserlight, доступные в качестве опции, а также новые задние фонари с трехмерным эффектом. Все модели теперь оснащены трапециевидными выхлопными патрубками. Кроме того, BMW 5 серии получил новые легкосплавные диски диаметром от 18 до 20 дюймов, а 20-дюймовые колеса BMW Individual Air Performance впервые доступны в качестве опции.

В оснащение интерьера вошли опциональный 12,3-дюймовый информационный дисплей (10,25-дюймовый дисплей – теперь стандартное оборудование), автоматический климат-контроль с расширенным функционалом и спортивное кожаное рулевое колесо с новым расположением многофункциональных клавиш, комфортные сиденья и новые многофункциональные сиденья М повышенной комфортности. Интерьер также отличают перфорированная отделка сидений Sensatec, глянцевое черное оформление центрального тоннеля и новые декоративные планки в салоне.

Стоит отметить, что специальная версия BMW 5 серии M Sport Edition доступна во время запуска продаж ограниченным тиражом 1000 единиц. Она включает в себя пакет M Sport, краску «металлик» Donington Grey, ранее доступную только для моделей BMW M, и эксклюзивные двухцветные 20-дюймовые колеса BMW Individual Air Performance.

Опциональная доступна система активного рулевого управления, которая теперь более эффективна при маневрировании на низких скоростях. Среди новых систем помощи водителю – предупреждение о сходе с полосы (часть опции Ассистент вождения) теперь также с функцией удержания автомобиля в пределах полосы движения. Новая опция Ассистент вождения Professional теперь включает в себя активную навигацию, функцию контроля дорожной разметки и систему предупреждения о столкновении с функцией торможения до полной остановки. 3D-визуализация окружающей местности показывает дорожную ситуацию и возможное вмешательство Ассистента вождения на приборной панели. Кроме того, для нового BMW 5 серии предлагается опциональный Ассистент парковки с дополнительным Ассистентом движения задним ходом.

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