Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке сократит рабочую неделю

Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке планирует перейти на четырехдневный режим работы, который будет действовать с начала июля по конец августа 2020 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что на период сокращенного режима работы на одну пятую будет уменьшена зарплата работников. Как отмечается, сокращение рабочих дней и зарплат позволит максимально сохранить имеющийся на заводе кадровый потенциал в условиях снижения спроса на авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке с 27 апреля начал приостановку производства, которое будет полностью простаивать весь май в связи с модернизацией производственной линии. Как отмечают на предприятии, ввиду предварительной подготовки к плановой остановке, дилерская сеть обеспечена автомобилями и дефицита не предвидится.

Российские дилеры Mazda в апреле реализовали 739 автомобилей – на 67% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 8324 машины, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 2,0% против 1,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

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