Группа PSA укрепляет позиции на российском рынке LCV

По итогам четырех месяцев 2020 года реализация коммерческих фургонов Peugeot и Citroen в России выросла на 16,5%, а продажи пассажирских микроавтобусов увеличились на 16,3%. Совокупная доля продаж пассажирских автобусов и коммерческих фургонов в общем объеме реализации Группы PSA составляет 52%.

В свою очередь, коммерческие фургоны и пассажирские микроавтобусы Peugeot и Citroen входят в ТОП-3 самых популярных автомобилей в своих сегментах на российском рынке, сообщает пресс-служба Группы PSA. Так, коммерческие фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert по итогам четырех месяцев 2020 года стали лидерами в своем сегменте с совокупной долей рынка 75,5%. Пассажирские микроавтобусы Группы PSA заняли 32,5% в своем сегменте.

Напомним, все коммерческие автомобили Peugeot и Citroen производятся на заводе «ПСМА Рус» в Калуге и предлагаются в разных вариантах длины кузова (M – 4959 мм, XL – 5309 мм). Пассажирские автобусы Peugeot и Citroen предлагают широкие возможности трансформации салона и позволяют с комфортом разместить от 7 до 8 пассажиров в зависимости от версии.

На базе коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy создаются пассажирские и грузопассажирские модификации, рефрижераторы, бронированные автомобилей инкассации, передвижные лаборатории, автомобили социальной и скорой медицинской помощи и т.п.

Автомобили оснащены дизельными двигателем 1.6 HDi с механической трансмиссией мощностью 95 л.с., а также 2.0 л (150 л.с.), работающим в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией, в зависимости от модели (АТ только для пассажирских микроавтобусов). На рынке также предлагаются полноприводные модификации с двигателем 2.0 и механической 6-ступенчатой трансмиссией.

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