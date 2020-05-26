Петербургский завод Toyota начал экспорт автомобилей в Армению

Петербургский завод «Тойота Мотор» начал поставки автомобилей Toyota Camry и RAV4 в Армению. Новое направление стало третьим экспортным рынком, куда компания будет поставлять автомобили Toyota российского производства, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Напомним, с 2010 года предприятие Toyota в Санкт-Петербурге экспортирует автомобили в Беларусь, а с 2012 года осуществляет поставки в Казахстан. В 2019 году в эти страны было экспортировано 8863 автомобилей Toyota Camry и RAV4, что составило около 12% от общего объема произведенных машин. Увеличение объемов экспорта является одним из приоритетов компании.

Стартовый экспортный план в Армениюсоставляет порядка 450 автомобилей Toyota Camry и RAV4 до конца 2020 года и предполагает увеличение объемов в перспективе. Ранее эти модели поставлялись в страну из Японии. Смена страны производителя для рынка Армении позволила снизить локальные цены на Toyota Camry и RAV4 на 10%. Кроме того, покупателям стал доступен более широкий выбор комплектаций, адаптированных для условий России и стран СНГ, включая специальные серии моделей.

Также компания «Тойота Мотор» станет официальным дистрибьютором марок Toyota и Lexus на территории Армении, наряду с рынками России и Беларуси. Такое решение позволит расширить модельный ряд для локальных клиентов. Кроме моделей российской сборки, в Армении будут доступны обновленные Toyota Corolla и купе-кроссовер Toyota C-HR, полноразмерный кроссовер Toyota Highlander, внедорожники Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 200, Toyota Fortuner, а также минивэн Toyota Alphard. Покупателям Lexus будут предложены бизнес-седан Lexus ES, флагманский седан Lexus LS, купе Lexus LC, премиальные кроссоверы Lexus UX, NX и RX, внедорожник Lexus GX и флагманский внедорожник Lexus LX. Продажи новых автомобилей частным и корпоративным клиентам в Армении осуществляются через официальные дилерские центры Тойота Ереван и Лексус Ереван.

Быстро узнать стоимость этих автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена авто».