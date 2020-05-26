Mercedes-Benz показал дизайн нового S-Class

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер, дающий представление о дизайне передней части кузова флагманского седана S-Class следующего поколения. Предполагается, что официальная премьера автомобиля состоится в ближайшее время, пишет портал Autonews.ru.

Как и ожидалось, внешне седан можно будет отличить от предшественника благодаря другой головной оптике в стиле новых CLS и E-Class, а также увеличенной радиаторной решетке. О задней части кузова обновленного S-Class можно судить по шпионским фотографиям, на которых видны горизонтальные фонари, соединенные хромированной линией.

В салоне нового S-Class появится большой тачскрин, который станет частью существенно модернизированного информационно-развлекательного комплекса MBUX. Именно при помощи него будет осуществляться управление большинством функций автомобиля, так как физических кнопок и переключателей в салоне минимум.

В основу нового Mercedes-Benz S-Class ляжет модульная архитектура MRA II, предназначенная для самых больших моделей немецкой марки. В список систем автомобиля войдет адаптивная пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси — задние колеса будут поворачиваться под противоположным углом к передним для увеличения маневренности на малых скоростях.

По предварительным данным, Mercedes сохранит топовый двигатель V12 для самых дорогих версий S-Class. При этом ожидается появление новых агрегатов, в том числе и гибридных.

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