Volkswagen объявил цены на новую Jetta в России

Российские дилеры Volkswagen начали продажи седана Jetta нового поколения. Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом» на выбор, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В базовой комплектации Origin новая Jetta доступна с двигателем мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой АКП по цене 1 млн 485 тыс. рублей и 1 млн 545 тыс. рублей соответственно. Данная версия предлагается с 16-дюймовыми стальными дисками с полноразмерными колпаками, наружными зеркалами в цвет кузова с интегрированными указателями поворота, электрорегулировкой и электрообогревом, светодиодными фарами ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями, атермальными стеклами (лобовое, боковые и задние).

Внутреннее пространство Jetta в стартовой комплектации оборудуется передними сиденьями типа «Комфорт» с водительским сиденьем, регулируемым по высоте, мультифункциональным рулевым колесом, подстаканником и центральным подлокотником спереди. В набор функционального оборудования входят кондиционер, радио Composition с 6.5-дюймовым дисплеем, функция App-Connect, функция управления ближним светом фар Coming/Leaving Home, круиз-контроль, электростеклоподъемники спереди и сзади, подогрев передних сидений, форсунки стеклоомывателей лобового стекла с электрообогревом, дополнительная защита двигателя снизу.

Среди штатных систем безопасности – электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа, дисковые тормозные механизмы на передних и задних колесах, функция автоматического удержания автомобиля на подъеме тормозной системой Hill Hold, адаптация для регионов с холодным климатом, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для передних пассажиров, шторки безопасности для защиты головы передних и задних пассажиров, автоматические 3-точечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями, подголовники на передних сиденьях с регулировкой высоты и механизмом травмобезопасного демпфирования, крепления Isofix для двух детских кресел на заднем сиденье, центральный замок с дистанционным радиоуправлением с двумя складными ключами, электронный иммобилайзер, система контроля давления в шинах, а также система «ЭРА-ГЛОНАСС».

Средняя комплектация Respect доступна для заказа с 110-сильным силовым агрегатом с 5-МКП или 6-АКП по цене 1 млн 630 тыс. рублей и 1 млн 690 тыс. рублей соответственно. Автомобиль в данной версии оборудуется 16-дюймовыми легкосплавными дисками Sakado, передними противотуманными фарами с функцией статического бокового света, мультифункциональным рулевым колесом и подогревом, салонным зеркалом заднего вида с автозатемнением, атмосферной подсветкой салона из 10 цветов на выбор, центральным замком с дистанционным радиоуправлением и функцией Safelock и двумя складными радиоключами, а также противоугонной системой с иммобилайзером, охранным контуром салона, сиреной с независимым источником питания и защитой от буксирования.

В функциональное оборудование данной комплектации, помимо прочего, входит автоматический 2-зонный климат-контроль Climatronic с раздельным регулированием температуры, датчик дождя, система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access, а также датчики парковки спереди и сзади.

В набор оснащения топовой версии Status новой Jetta входят 17-дюймовые легкосплавные диски Tornado, бамперы с хромированными элементами, светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа, обивка сидений искусственной кожей, передние сиденья типа «Спорт», водительское сиденье с электрической регулировкой, центральный подлокотник на заднем сиденье, а также регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя – с электроприводом, навигационная система с 8-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, цифровая приборная панель Active Info Display, подогрев задних сидений, адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного аварийного торможения Front Assist (только для 150-сильного двигателя). Цена на Jetta Status мощностью 110 л.с. с 6-АКП составляет 1 млн 795 тыс. рублей, 150 л.с. в сочетании с 6-АКП – 1 млн 860 тыс. рублей.

Опционально для комплектации Origin предлагается пакет «Plus», в который входит салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, датчик дождя и противоугонная система, а также пакет «Навигация», представленный навигационной системой с 8-дюймовым мультимедиа дисплеем, USB-входом для пассажиров задних сидений и голосовым управлением. Кроме того, по желанию клиента автомобиль в данной комплектации можно дополнить обивкой сидений искусственной кожей и центральным подлокотником на заднем сиденье, датчиками парковки спереди и сзади, а также заказать 16-дюймовые легкосплавные диски Roma.

Jetta в комплектации Respect может также быть дополнена обивкой сидений искусственной кожей и центральным подлокотником на заднем сиденье, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tornado и подогревом задних сидений. Для данной версии пакет «Навигация», помимо всего прочего, включает камеру заднего вида.

В 110-сильной версии Status пакет «Plus» включает систему распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом, ассистента управления головным светом Light Assist, зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках, панорамный люк с приводом подъема и открывания, а также потолочную консоль с отсеками для хранения. Пакет «Plus» для 150-сильной Jetta расширен за счет добавления в него выбора профиля движения ECO. Опционально для топовой версии предлагается голосовое управление и USB-вход для пассажиров задних сидений.

Информацию по другим автомобилям (ценам и комплектациям), предлагаемых дилерами Volkswagen, можно найти на сайте «Цена авто».