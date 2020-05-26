Ford Transit получил модификацию для транспортировки лошадей

Компания Ford Sollers разработала специальную версию Ford Transit для транспортировки лошадей. Фургон рассчитан на перевозку двух либо трех лошадей в зависимости от пожеланий заказчика. Новая специальная версия предназначена для владельцев животных, ипподромов, коневодческих и фермерских хозяйств, спортивных и прокатных конюшен, турбаз и других профильных организаций, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Изготовленный из сэндвич-панелей с 30-миллиметровым утеплителем кузов автомобиля облицован армированным стеклопластиком снаружи и отделан композитными алюминиевыми панелями внутри (толщиной 1,5 и 3 мм соответственно). Доступ в фургон осуществляется через боковой опускающийся трап и задние распашные двери – последние распахиваются на угол 180 градусов и фиксируются в открытом состоянии. В каждом из бортов предусмотрено по два сдвижных окна, в крыше имеется пара светопроникающих люков.

Автомобиль располагает всем необходимым для удобной транспортировки лошадей. В кузове с бортами, отделанными резиновыми матами толщиной 25 мм, предусмотрены разделители мест c ограничителями груди, а также отсек для перевозки кормов. В соответствии с пожеланиями заказчика и спецификой работы в разных регионах страны компоновка и список оборудования могут быть подобраны индивидуально. Данную модификацию Transit можно оснастить кондиционером, автономным отопителем, фильтровентиляционной установкой, а также специальным сидячим местом для сопровождающего.

Специальная версия построена на сверхдлинном шасси Ford Transit полной массой 4700 кг. Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизельный двигателем мощностью 155 л.с., задним приводом и механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей Ford Transit в России составили 3176 машин (-9,3%). В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

Напомним, в сентябре 2019-го завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 70 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).

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