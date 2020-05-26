«Аларм-Моторс» стал крупнейшим дилером Ford в России

Петербургский дилер «Аларм-Моторс» по итогам четырех месяцев 2020 года сохраняет лидерство по объему продаж Ford Transit, не только в городе, но и в России в целом. Дилер за январь-апрель реализовал 280 коммерческих автомобилей марки, занимая 11% от ее общего объема продаж в стране, сообщает пресс-служба «Аларм-Моторс».

Между тем, корпоративные продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit в ГК «Аларм-Моторс» по итогам апреля сократились всего на 20% по сравнению с результатом годичной давности. Такой показатель оказался заметно лучше динамики городского авторынка, который, по предварительным оценкам, упал в апреле на 70%. Высокий для нынешнего авторынка объем реализации автомобилей обеспечили, в том числе, новые государственные контракты, заключенные «Аларм-Моторс» в период удаленной работы в апреле, и выполнение обязательств по ранее достигнутым сделкам.

Наибольшее количество Ford Transit было поставлено медицинским учреждениям, которым в срочном порядке понадобились дополнительные автомобили, и службам доставки, расширяющим свой автопарк на фоне резкого увеличения онлайн-заказов.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей Ford Transit в России составили 3176 машин (-9,3%). В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

Напомним, в сентябре 2019-го завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 70 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).

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