ТОП-5 новых пикапов на российском рынке

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года жители РФ стали обладателями 529 новых пикапов. Этот показатель на 41% ниже результата годичной давности.

Самой популярной такой моделью в прошлом месяце стал Toyota Hilux, предпочтения которому отдали 175 россиян. Второе место занял отечественный УАЗ «Пикап» (154 шт.), на третьем – Mitsubishi L200 (114 шт.). С большим отставанием от них пятерку лидеров замкнули Isuzu D-Max и Volkswagen Amarok (27 и 25 шт. соответственно).

По итогам 4 месяцев нынешнего года объем российского рынка новых пикапов составил 3010 единиц, что на 1% меньше, чем в январе – апреле 2019-го. Но при этом лидером за этот период оказывается Mitsubishi L200 с показателем 806 единиц. Совсем немного от него отстают Toyota Hilux (798 шт.) и УАЗ «Пикап» (791 шт.). В ТОП-5 попали еще два немецких пикапа – Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-Class (210 и 166 шт. соответственно).

Какие еще модели могут появиться на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.