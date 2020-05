Компания Hyundai опубликовала первое изображение нового Santa Fe. Тизер демонстрирует ряд свежих дизайнерских решений, отражающих новый подход Hyundai к автомобильной архитектуре, включая встроенные в решетку радиатора дневные ходовые огни.

Преобразившаяся решетка радиатора кроссовера Hyundai Santa Fe стала шире, а хромированный геометрический рисунок создает выразительный стереоскопический эффектЮ сообщает пресс-служба корейской марки. Дневные ходовые огни Т-образной формы сконструированы таким образом, чтобы их можно было заметить издалека, и намекают на другие технологические усовершенствования, которые будут представлены в ближайшее время.

Напомним, ранее компания «Хендэ Мотор СНГ» представила в России кроссовер Hyundai Tucson в специальном исполнении Way, оборудованном встроенной системой Яндекс.Авто. Стоимость Hyundai Tucson Way составляет 1 млн 749 тыс. рублей за переднеприводную модификацию с бензиновым двигателем 2,0 л (150 л.с.), 1 млн 829 тыс. рублей – за автомобиль с полным приводом и аналогичным силовым агрегатом и 1 млн 939 тыс. рублей – за полноприводную модель с бензиновым мотором 2,4 л (184 л.с.). Все кроссоверы специальной серии Way предлагаются с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Кроме того, в марте российские дилеры Hyundai начали продажи спортивной версии модели Hyundai Tucson N Line. Полноприводный кроссовер оснащается мощным дизельным двигателем 2.0 CRDi (185 л.c.) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новинка предлагается в комплектациях Dynamic и High-Tech стоимостью 2 млн 199 тыс. рублей и 2 млн 349 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года продажи кроссовера Hyundai Tucson на российском рынке составили 5319 автомобилей (-31%). В результате он вошел в тройку самых популярных моделей Hyundai в нашей стране.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».