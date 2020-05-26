Дилерские центры Mercedes-Benz возобновляют работу

В настоящий момент свою работу возобновили все сервисные станции и 50 шоу-румов Mercedes-Benz, и их число постоянно растет. Работа каждого дилера Mercedes-Benz организована с учетом всех рекомендованных мер предосторожности, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Напомним, с 25 мая стало возможным возобновление работы шоу-румов по продаже автомобилей в Московской области. Таким образом, на сегодняшний день большинство дилерских центров и станций технического обслуживания Mercedes-Benz в России открыты для посещения клиентами. По состоянию на начала 2020 года дилерская сеть Mercedes-Benz по продаже легковых автомобилей насчитывала 74 дилерских центра (вкл. 4 городских шоу-рума) и 10 сервисных станций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 10334 легковых автомобилей и внедорожников, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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