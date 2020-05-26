Mazda в апреле снизила продажи в России на 67%

Российские дилеры Mazda в апреле реализовали 739 автомобилей – на 67% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 8324 машины, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 2,0% против 1,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в апреле составили 581 машину (-60%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке с 27 апреля начал приостановку производства, которое будет полностью простаивать весь май в связи с модернизацией производственной линии. Как отмечают на предприятии, ввиду предварительной подготовки к плановой остановке, дилерская сеть обеспечена автомобилями и дефицита не предвидится.

Полный список дилеров Mazda (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».