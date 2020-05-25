В России появится новый автомобильный бренд – CHERYEXEED

Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда – CHERYEXEED. Уже этим летом под ним появится на рынке среднеразмерная модель TXL, а в следующем году ожидается новый кроссовер VX, сообщает пресс-служба марки.

Автором дизайна автомобилей CHERYEXEED является Кевин Райс, который присоединился к команде дизайнеров Chery в 2018 году. Свою карьеру автомобильного дизайнера он начал в таких компаниях как I.de.A, Italdesign и General Motors (Opel и Saab). Райс является автором таких автомобилей, как BMW 1 серии, BMW 3 серии (2011), BMW 4 серии (2013), 3GT (2013). Он подарил поклонникам марки Mazda – MX5, CX3, Koeru, RX Vision и MX5-RF.

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