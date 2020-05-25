Новая KIA Optima появится в России

Новое поколение бизнес-седана KIA К5, который представлен в России под названием KIA Optima, появится на российском рынке. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «КИА Моторс Россия и СНГ», добавив, что о сроках появления новинки в нашей стране будет объявлено позднее.

«Мы рассчитываем, что новое поколение модели, которая придет на смену нынешней KIA Optima, закрепит достигнутый успех и позволит KIA привлечь новую аудиторию», – отметили в пресс-службе корейской марки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новое поколение бизнес-седана KIA Optima не будет продаваться в Европе из-за жесткой конкуренции с немецкими брендами.



Напомним, премьера нового поколения седана KIA K5 для глобального рынка состоялась в ноябре 2019 года. Седан стал длиннее и шире предшествующего: длина увеличилась на 50 мм до 4905 мм, а ширина на 25 мм до 1860 мм. Колесная база возросла до 2850 мм. При этом высота уменьшилась на 20 мм (до 1445 мм).

Новая эволюция фирменного дизайна передней части «улыбка тигра» объединяет решетку радиатора и основные фары. Развитые линии решетки радиатора и оптики находят свое развитие в рельефных формах переднего бампера и капота. При взгляде на К5 сбоку автомобиль выглядит более мощно и спортивно, чем предшествующее поколение модели. Задние фонари формируют «световую подпись», повторяющую острые росчерки «кардиограммы» передних ходовых огней. Соединяющая их пунктирная светодиодная линия дублирует контур небольшого спойлера, интегрированного в кромку крышки багажника.

Что касается интерьера, на передней панели разместился приборный щиток на основе дисплея диагональю 12,3 дюйма с трехмерной графикой, новый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы (диагональ 10,25 дюйма) и блок управления системы микроклимата, также получивший новый дизайн. Система фоновой подсветки салона позволяет менять цвет «световой полосы», объединяющей панель приборов и декоративную подсветку дверных панелей, в зависимости от выбранного водителем режима движения (обычный, спортивный, экологичный, смарт-режим или режим индивидуальных настроек).

Впервые седан бизнес-класса KIA оснащается системой полного привода – она будет доступна наравне с привычным вариантом привода на передние колеса. Под капотом разместятся новые бензиновые двигатели, использующие технологии Smartstream и агрегатирующиеся с новой 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и «мокрым» картером.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».