Nissan сократит 20 тысяч рабочих мест по всему миру | АВТОСТАТ

Nissan сократит 20 тысяч рабочих мест по всему миру

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Nissan сократит 20 тысяч рабочих мест по всему миру

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Японский автоконцерн Nissan Motor Co. планирует сократить более 20 тыс. рабочих мест по всему миру на фоне масштабного кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Резкое падение спроса на автомобили вынуждает Nissan сокращать производство, а также рассматривать меры реструктуризации операций, пишет агентство "Интерфакс". В конце апреля автопроизводитель сообщил, что, вероятно, зафиксировал чистый убыток по итогам финансового года впервые за 11 лет в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса.

По данным агентства Kyodo, сокращение рабочих мест является частью среднесрочного плана реорганизации бизнеса, о котором Nissan объявит 28 мая одновременно с публикацией отчетности за финансовый год, завершившийся в марте.

Nissan намерен сократить ежегодные расходы на 300 млрд иен (2,8 млрд долларов) в рамках реорганизации бизнеса, сообщил источник агентства. Кроме того, по его словам, автопроизводитель зафиксирует разовые списания в связи с реструктуризацией.

Среди других мер, рассматриваемых Nissan, - ликвидация бренда Datsun, остановка одной из производственных линий в дополнение к недавнему закрытию операций в Индонезии, а также сокращение расходов на рекламу и R&D, сообщил источник.

Nissan находится в сложной ситуации с момента ареста бывшего председателя совета директоров компании Карлоса Гона в ноябре 2018 года. Вслед за этим в руководстве Nissan был произведен ряд перестановок. В частности, гендиректором компании был назначен Макото Учида, сменивший на этом посту Хирото Саикаву в октябре прошлого года. Главным операционным директором стал Ашвани Гупта. Ранее в этом месяце стало известно об уходе в отставку главы американского подразделения Nissan Хосе Луиса Вальса.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: персонал сокращения nissan

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