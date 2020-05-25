Рынок премиальных автомобилей с пробегом в апреле сократился на половину

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в апреле 2020 года россияне приобрели более 23 тыс. подержанных автомобилей премиум-сегмента. Это почти наполовину (-48%) меньше, чем год назад.

На вторичном рынке премиальных машин лидируют представители «немецкой тройки». Возглавляет рейтинг BMW (5628 шт.; -46%), на втором месте – Mercedes-Benz (5476 шт.; -52%), на третьем – Audi (4264 шт.; -48%).

Японский Lexus находится на четвертой позиции с результатом 2613 перепроданных экземпляров, показывая при этом наименьшее падение (-39%) среди лидеров. За ним располагается английский Land Rover – в апреле обладателями таких автомобилей с пробегом стали 1374 жителя РФ, что вдвое меньше, чем год назад.

Перепродажи машин шведского бренда Volvo (1285 шт.; -55%) тоже преодолели тысячную отметку, но продемонстрировали по итогам апреля самое сильное падение в ТОП-10. Кроме перечисленных марок, сюда также попали: Infiniti (857 шт.; -51%), Porsche (534 шт.; -44%), Jeep (326 шт.; -53%) и Jaguar (233 шт.; -45%).

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.