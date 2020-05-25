Carmart подвел первые итоги работы

Петербургский онлайн-автодилер Carmart, в конце апреля возобновивший работу после двухлетнего перерыва, подвел первые итоги. За первый месяц для онлайн-покупки было забронировано 24 автомобиля, больше половины из которых – это новые машины, сообщает пресс-служба дилера.

Первым автомобилем, купленным в Петербурге онлайн в 2020 году в интернет-магазине Carmart, стал новый KIA Soul стоимостью 1,26 млн рублей. Покупатель воспользовался услугой выездного трейд-ин и сдал свой прежний автомобиль в зачет стоимости нового. Разницу в цене он оплатил онлайн без привлечения кредитных средств. Все операции по выбору комплектации автомобиля и дополнительного оборудования к нему, включая тонировку и иммобилайзер, покупатель совершил на сайте Carmart.

Две недели назад на Carmart состоялась и первая сделка по покупке автомобиля с пробегом – был продан Hyundai Solaris 2016 года за 545 тыс. рублей.

Carmart– проект автомобильного холдинга «Максимум». Сервис предлагает дистанционную покупку новых автомобилей и машин с пробегом без визита в автосалон. Доставка автомобилей осуществляется на адрес покупателя в течение суток в пределах Санкт-Петербурга и 10 км от границы города. В портфеле онлайн-автодилера представлено 900 новых легковых автомобилей шести брендов – Audi, KIA, Hyundai, Genesis, Mitsubishi и Honda. Также доступно 800 автомобилей с пробегом от различных производителей. Как сообщалось ранее, до конца 2020 года в Carmart планируют реализовать порядка 500 машин.

В Москве и Подмосковье эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.