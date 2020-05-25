В Подмосковье дилеры возобновили продажу автомобилей

В Московской области с сегодняшнего дня, 25 мая, возобновляют работу автосалоны. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем видеообращении, посвященном смягчению ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в Московской области открывается долгосрочный каршеринг (на 5 дней и более) с условием дезинфекции автомобилей после каждой поездки.

«Мы рады возобновлению работы дилерских центров в Московской области. Все необходимые средства защиты у нас были готовы еще в апреле, после получения соответствующих инструкций Минпромторга. Все это время мы были готовы к открытию и работе по новым стандартам и ждали официального разрешения, – комментирует генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. – Я уверен, что это только начало послаблений режима ограничений, и уже совсем скоро мы сможем полностью открыть и наши московские автосалоны и принять клиентов, которые хотят купить автомобиль, но по каким-то причинам не делают это онлайн».

Напомним, Москва и Подмосковье по итогам апреля стали лидерам по падению продаж новых легковых автомобилей среди российских регионов. Так, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», жители Московской области в прошлом месяце купили 3156 новых машин, что на 73,4% меньше по сравнению с показателем годичной давности. В Москве падение продаж новых легковых автомобилей составило 79,6%, до 4765 единиц.

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