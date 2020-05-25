В апреле украинский авторынок рухнул на 45%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 3,8 тыс. единиц, что на 45% меньше, чем год назад. При этом падение украинского авторынка продолжается второй месяц подряд.

В марочной структуре этого рынка лидерство удерживает французский бренд Renault, показатель которого в апреле составил 810 единиц, что на 31% меньше, чем в апреле 2019 года. На втором месте находится японская Toyota с результатом 425 единиц (-56%). Третьим стал корейский бренд KIA (260 шт.; -59%). В пятерку самых популярных марок на Украине по итогам апреля вошли два премиальных бренда из Германии - BMW (180 шт.; -15%) и Mercedes-Benz (175 шт.; +11%). Как отмечают эксперты агентства, Mercedes-Benz оказался единственной маркой в ТОП-10, у которой наблюдается рыночный рост.

Самой популярной моделью украинского авторынка в прошлом месяце стал Renault Duster. Объем рынка этого кроссовера составил 275 единиц (-42%). Далее следует кроссовер KIA Sportage (210 шт.; -59%). Кроме них, в ТОП-5 попадают седан Renault Logan (205 шт.; -37%), хэтчбек Renault Sandero (180 шт.; +9%) и кроссовер Toyota RAV4 (175 шт.; -54%).

В целом с начала года украинцы приобрели 24,4 тыс. новых автомобилей, что на 3% меньше, чем в январе - апреле 2019 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».