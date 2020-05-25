Обанкротился крупнейший в мире прокат автомобилей Hertz

Американская компания Hertz, крупнейший в мире оператор проката автомобилей, объявил о банкротстве. Компания была основана в 1918 году, ее первый автопарк состоял из дюжины автомобилей Ford T, а впоследствии она пережила Великую депрессию, Вторую мировую войну, нефтяной и финансовый кризисы. Однако глобальная пандемия коронавируса оказалась для нее непреодолимой, пишет издание «Авторевю».

По состоянию на начало 2020 года Hertz имеет автопарк из 568 тыс. машин и 12400 точек выдачи (включая франшизу) по всему миру. Треть из них находится в аэропортах, причем именно они приносили две трети дохода. Но из-за пандемии и закрытия границ туризм и бизнес-поездки практически умерли, спрос на услуги фирмы сократился почти до нуля, приток денежных средств прекращен. Вдобавок, к этому кризису Hertz подошел в плачевном финансовом состоянии: в 2018 году убыток компании составил 225 млн долларов, в 2019 году – 58 миллионов. А за первый квартал 2020-го Hertz потерял 356 млн долларов. С начала года акции прокатного оператора упали на 82%. По информации CNN, компании необходимы 18,8 млрд долларов на покрытие текущих долгов. Из них 14,4 млрд обеспечены простаивающими автомобилями, которые сейчас даже нельзя продать на заглохшем вторичном рынке.

Еще с начала весны Hertz вел переговоры с кредиторами, но успехов они не принесли, и единственным выходом стало банкротство. Впрочем, о полном прекращении деятельности речи пока нет: руководство фирмы рассчитывает провести реструктуризацию и продолжить работу. Но из 38 тыс. сотрудников по всему миру 12 тысяч уже получили уведомление об увольнении, а еще 4000 тысячи человек находится в бессрочном отпуске.

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