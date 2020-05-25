Acura анонсировала «заряженную» версию седана TLX второго поколения

Марка Acura опубликовала тизер седана TLX следующего поколения, у которого будет «заряженная» модификация Type S с новым наддувным шестицилиндровым двигателем. Премьера автомобиля состоится 28 мая 2020 года, сообщает портал Autonews.ru.

Седан Acura TLX второго поколения станет первой за последние 10 лет моделью японского бренда, которая получит спортивную модификацию Type S. Автомобиль оснастят совершенно новым 3,0-литровым турбоагрегатом V6. По предварительным данным, отдача двигателя составит около 400 л.с. Двигатель будет работать вместе с фирменной SH-AWD, которая при необходимости способна перебрасывать до 100% крутящего момента на каждое из задних колес.

Судя по тизеру, седан получит четыре сдвоенных выпускных патрубка, небольшой спойлер на крышке багажника и задний диффузор. От стандартного TLX версия Type S будет отличаться трансмиссией, рулевым управлением и подвеской со спортивными настройками, а также усиленными тормозными механизмами.

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