Рынок электромобилей с пробегом в апреле продолжил расти

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о падении вторичного рынка в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Между тем, в сегменте подержанных электромобилей рост сохраняется. Так, в прошлом месяце россияне приобрели 299 электрокаров с пробегом, что на 5% больше, чем в апреле 2019-го.

Как и прежде, почти весь (97%) объем этого рынка приходится на одну модель – Nissan Leaf. В апреле ее обладателями стали 289 жителей нашей страны. Кроме этого, было перепродано 3 экземпляра Jaguar I-Pace, по 2 – Mitsubishi i-MiEV и Tesla Model S, по 1 – BMW i3, Hyundai Ioniq и LADA Ellada.

Больше всего подержанных электромобилей по итогам прошлого месяца было куплено в Иркутской области (31 шт.), за которой располагаются Приморский (24 шт.) и Хабаровский (18 шт.) края. В пятерку регионов-лидеров по этому показателю также попадают Амурская (17 шт.) и Свердловская (14 шт.) области. Также стоит отметить Новосибирскую область (12 шт.), Тюменскую область и Краснодарский край (по 10 шт.). В других субъектах РФ перепродажи электрокаров составили менее 10 единиц.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 4 месяцев 2020 года рынок подержанных электромобилей тоже показывает рост. За этот период его объем составил 1174 экземпляра – на 33% больше, чем в январе – апреле прошлого года.

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