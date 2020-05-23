ТОП-10 иномарок локальной сборки в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России» составили рейтинг самых распространенных иномарок, произведенных на территории нашей страны. По данным агентства, на 1 января 2020 года насчитывалось 11,5 млн таких автомобилей, что составляет четверть всего парка.

Самой распространенной иномаркой отечественной сборки является KIA Rio – на начало года было зарегистрировано 815 тыс. таких машин (выпущенных в РФ). Напомним, производство этой модели в нашей стране впервые началось в конце 2006 года, а стабильно она выпускается здесь с 2011-го.

Вторую строчку данного рейтинга занимает другой «кореец» – Hyundai Solaris, сборка которого в России стартовала в конце 2010 года. Обладателями этого автомобиля являются 798 тыс. россиян. Тройку лидеров парка отечественных иномарок замыкает Renault Logan с показателем 707 тыс. единиц. Производство этого седана стартовало у нас еще в 2005 году.

Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных иномарок локальной сборки в РФ вошли: Ford Focus (648 тыс. шт.), Chevrolet Niva (637 тыс. шт.), Volkswagen Polo (486 тыс. шт.), Renault Duster (408 тыс. шт.), Renault Sandero (337 тыс. шт.), Skoda Octavia (308 тыс. шт.) и KIA Ceed (274 тыс. шт.).

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