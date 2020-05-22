Новые KIA Sorento и Mohave появятся в России до конца года

Компания KIA во втором полугодии нынешнего года привезет в Россию кроссовер Sorento четвертого поколения. Также до конца года на российском рынке появится полноразмерный рамный внедорожник Mohave. Об этом порталу Autonews.ru сообщил представитель корейского бренда.

А ближайшими новинками KIA в нашей стране станут компактный кроссовер Seltos в самой доступной модификации – с 1,6-литровыми атмосферными двигателями мощностью 123 и 121 л.с., а также новый купе-кроссовер KIA XCeed, которые поступят в продажу уже в июне.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компактный кроссовер KIA Seltos, который появился в России в марте этого года, по итогам апреля впервые вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке. Так, KIA Seltos оказался на 24-й строчке рейтинга продаж с показателем 535 реализованных автомобилей.

В целом российские дилеры KIA в апреле реализовали 4334 автомобиля – это на 78% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России. По итогам четырех месяцев 2020 года в России было продано 56204 автомобиля KIA (-23%), а рыночная доля марки составила 13,5% против 14,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полную линейку моделей, продаваемых на российском рынке у официальных дилеров KIA вместе с ценами на них можно посмотреть на сайте «Цена авто».