Коронавирус более чем на треть снизил вредные выбросы от транспорта

Научно-исследовательская организация Global Carbon Project изучила влияние пандемии COVID-19 на глобальный уровень выбросов углекислого газа и выяснила, что ограничения, введенные правительствами разных стран, сократили дневные показатели в среднем на 17%. Наибольшие отклонения зафиксированы в транспортном секторе (-36%), который генерирует 20,6% мирового углекислого газа, пишет портал Motor.ru.

Согласно данным Global Carbon Project, пандемия резко изменила структуру спроса на энергоносители по всему миру. Инфекция и последующее введение ограничений спровоцировали остановку промышленных предприятий и привели к значительному снижению количества поездок на транспорте. В среднем дневные показатели выбросов углекислого газа на начало апреля упали на 17%, а пиковые значения для отдельных стран доходили до 26%. Причем наибольшее влияние оказал наземный транспорт (сам сектор упал на 36%, но обеспечил 43-процентное снижение глобальных выбросов углекислого газа), за которым следуют промышленность (-19% от средних значений 2019 года), энергетический сектор (-7,4%) и авиация (-60%).

В исследовании указано, что объемы выбросов углекислого газа в транспортном секторе продолжали расти даже несмотря на ужесточение экологических норм и популяризацию заряжаемых гибридов и электрокаров. Правительствам следует учесть уроки пандемии и скорректировать свои экологические программы. На основе этой статистики организация прогнозирует, что если все ограничения будут сняты к середине июня, то мировой уровень выбросов углекислого газа снизится на 4%. В случае сохранения хотя бы части из них до конца года, падение составит 8%.

Другое исследование, проведенное YourParkingSpace.co.uk, связывает улучшение качества воздуха с неизбежным ростом популярности электромобилей. Считается, что после прекращения пандемии люди не захотят покупать на машины с ДВС, а будут массово пересаживаться на «зеленые» модели.

Мнение, что вызванная инфекцией «встряска» ускорит переход на электромобили, поддерживает и главный исполнительный директор Volvo Хокан Самуэльссон. Топ-менеджер считает, что повлиять на это могут только власти, которым «нужно тратить деньги на продвижение новых технологий, а не старых».

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