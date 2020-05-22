Рынок автомобилей китайских марок в апреле сократился на 36%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок* новых легковых автомобилей в апреле 2020 года рухнул на 64% (к апрелю 2019-го). И если объемы покупок машин европейских, японских, корейских и американских марок тоже потеряли свыше половины от уровня годичной давности, то в китайском сегменте ситуация выглядит лучше.

Как отмечают эксперты агентства, в прошлом месяце россияне приобрели 1545 новых легковых автомобилей китайских брендов. Это на 36% меньше, чем год назад. При этом среди них оказались даже те, кто смог продемонстрировать рыночный рост в такой неблагоприятной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Лидирующую позицию среди марок из КНР занимает Haval, объем рынка которого в апреле вырос на 9% до 573 штук. На втором месте находится Geely – за месяц обладателями новых автомобилей этого бренда стали 397 жителей нашей страны (-46%). У Chery рыночное падение оказалось менее существенным (-31% до 293 шт.). А вот у Changan зафиксирован наилучший рост рынка (+115% до 129 шт.).

Рыночные объемы остальных китайских автопроизводителей в апреле нынешнего года составили менее 100 единиц. Среди них меньше всего «просел» JAC (-30%), а глубже других «провалился» Zotye (-95%).

Найти автомобили китайских марок (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма