Mazda открыла новый дилерский центр в Барнауле

Компания «АлтайАвтоЦентр» открыла в Барнауле новый дилерский центр Mazda. Он стал первым для японской марки в Алтайском крае, сообщает пресс-служба «Мазда Мотор Рус».

В январе 2020 года «АлтайАвтоЦентр» стал официальным партнером Mazda в регионе. Сервисный центр уже был готов к работе, и в феврале «АлтайАвтоЦентр» приступил к сервисному обслуживанию автомобилей и продаже запчастей. Старт реализации новых автомобилей стал возможен только после полной реконструкции здания и шоу-рума в соответствии со стандартами Mazda. Это означает завершение второго этапа по запуску дилерского центра и начало продаж с 12 мая. До конца текущего года планируется реализовать 100 автомобилей Mazda.

На сегодняшний день дилерская сеть Mazda представлена в России 66 центрами в 46 городах. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mazda в апреле реализовали 739 автомобилей – на 67% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 8324 машины, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 2,0% против 1,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Mazda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».