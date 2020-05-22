Ford откажется от выпуска двух моделей

Компания Ford продолжает оптимизацию модельного ряда на рынке США: ранее бренд уже оставил американцев без Fiesta, Focus и Taurus, а теперь настала очередь Fusion и Lincoln MKZ. Последние экземпляры этих моделей сойдут с конвейера в июне, сообщает портал Motor.ru.

Выпуск Ford Fusion и Lincoln MKZ в настоящее время осуществляется на заводе в Эрмосильо, Мексика. После того, как обе модели снимут с производства – это произойдет уже 21 июня, освободившиеся мощности будут использованы для сборки внедорожника Bronco Sport. Таким образом, к июлю Ford будет выпускать только кроссоверы, внедорожники, пикапы и спорткар Mustang, а единственным седаном у Lincoln останется Continental.

По данным Carsalesbase.com, в 2019 году в США было продано более 166 тыс. экземпляров Ford Fusion, еще почти 37 тысяч автомобилей реализовали в первом квартале 2020-го. Что касается Lincoln MKZ, то его результат скромнее: 17,7 тыс. проданных машин в 2019 году и 3,4 тысячи – за три месяца нынешнего года.

О намерениях Ford отказаться от выпуска седанов и хэтчбеков в пользу кроссоверов и внедорожников стало известно еще в 2018 году. Тогда стратегический план компании предусматривал поэтапный выпуск электрифицированных модификаций наиболее популярных моделей – F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco.

В России Ford представлен всего одной моделью – коммерческим Transit, сборка которого налажена на заводе в Елабуге. Легковые модели марки покинули рынок летом 2019 года, тогда же было остановлено производство «Фордов» на заводах во Всеволожске и Набережных Челнах.

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