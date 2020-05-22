Дилерские центры марки Volkswagen Коммерческие автомобили возобновляют работу

Дилерские предприятия марки Volkswagen Коммерческие автомобили возобновили работу своих отделов послепродажного обслуживания. Созданы новые комфортные условия для клиентов, обеспечивающие необходимые меры безопасности и соблюдение дистанции, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

По-прежнему для удобства клиентов доступна удаленная приемка автомобилей. Записаться на сервисное обслуживание, согласовать объем работ и отслеживать их статус можно дистанционно через мобильное приложение Volkswagen Service, а оплатить услуги можно онлайн. При этом автомобиль доставят в сервис и привезут обратно на эвакуаторе. При желании и возможности автомобиль можно привезти в сервис самостоятельно и оставить, не дожидаясь завершения работ, а затем вернуться за ним.

Также продолжает работать сервис онлайн-оплаты автомобилей: в наличии достаточно моделей в разнообразных комплектациях с необходимыми опциями как для бизнес-целей, так и для семейных поездок. Будущий владелец может воспользоваться услугой бесконтактной выдачи – дистанционно осмотреть автомобиль, проверить сопутствующие документы и получить его, не посещая дилерский центр.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», марка Volkswagen Коммерческие автомобили внедряет централизованную схему поставки специальных автомобилей в дилерские центры. Дилерские предприятия теперь могут заказать и получить спецверсии автомобилей марки, обратившись напрямую в «Фольксваген Груп Рус» по аналогичной с серийными моделями схеме. Компания берет на себя этап взаимодействия с авторизованными кузовостроителями-партнерами, доставляя предприятиям базовые автомобили для переоснащения. Дилерские центры получают уже готовые переоборудованные спецавтомобили напрямую от кузовостроителя, а затем передают их клиенту.

По итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 1710 легких коммерческих автомобилей, что на 24% меньше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что с марта для продажи в России доступно новое поколение серии Т – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».