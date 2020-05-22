Geely в 2020 году привезет в Россию новый кроссовер FY-11 | АВТОСТАТ

Geely в 2020 году привезет в Россию новый кроссовер FY-11

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Geely в 2020 году привезет в Россию новый кроссовер FY-11

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Компания Geely начнет продажи в России купе-кроссовера FY-11 до конца нынешнего года, сообщил порталу Autonews.ru представитель китайского бренда.

Габаритная длина купе-кроссовера FY-11, построенного на модульной платформе CMA, составляет 4605 мм, а размер колесной базы равен 2700 мм. С какими двигателями новинка будет предлагаться на российском рынке, пока неизвестно.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely представлен в России флагманским кроссовером Geely Atlas, седаном Emgrand 7 и кроссовером Emgrand X7, а также новым компактным кроссовером Geely Coolray, который поступил в продажу в марте этого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры Geely реализовали 2977 автомобилей, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник Geely Atlas.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки китайские автомобили geely

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