Первые MINI John Cooper Works GP переданы российским клиентам

Компания BMW Group Россия начала передачу клиентам автомобилей из ограниченной серии MINI John Cooper Works GP. Общий тираж серии составляет 3000 экземпляров, из которых для России предназначено 30 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба BMW Group Россия, вся российская квота нашла покупателей в течение 24 часов с момента открытия предзаказа. При этом в листе ожидания осталось более 150 желающих приобрести этот автомобиль. Каждый клиент выбрал уникальный серийный номер своего будущего MINI.

MINI John Cooper Works GP оснащены самым производительным двигателем в истории бренда – 4-цилиндровым двигателем с технологией MINI TwinPower Turbo, который подвергся значительным доработкам. Усиленный коленвал, специальные поршни, шатуны без втулок и новый демпфер крутильных колебаний увеличили мощность до 306 л.с. и крутящий момент 450 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой спортивной трансмиссией Steptronic, имеется механическая блокировка дифференциала передних колес. Разгон до 100 км/ч занимает у MINI John Cooper Works GP 5,2 секунды, максимальная скорость составляет 265 км/ч.

MINI John Cooper Works GP подготовлен к продолжительным заездам по гоночной трассе. Масляный картер двигателя получил увеличенный объем и специальную форму, исключающую голодание при высоких продольных и поперечных перегрузках. В системе охлаждения увеличен объем расширительного бачка, появился электрический вентилятор большей мощности и отдельный контур охлаждения коробки передач. Возросла производительность тормозов, а диаметр передних тормозных дисков увеличен до 360 мм. 18-дюймовые кованые колеса весят меньше 9 кг каждое. Размер шин – 225/35 R18.

По сравнению с MINI John Cooper Works дорожный просвет уменьшился на 10 мм, а подвеска получила особые настройки. В подшипниках передней и задней подвески применены жесткие соединения, резиновые опоры в поперечных рычагах задней подвески уступили место металлическим втулкам. Система DSC получила режим GP, в котором сдвигается порог вмешательства со стороны тормозной системы и системы управления двигателем.

Ради максимальной динамики MINI John Cooper Works GP превратился в двухместный автомобиль. Позади передних сидений установлена распорка, увеличивающая жесткость кузова.

Изменения во внешнем дизайне улучшили аэродинамику, а также охлаждение узлов и агрегатов. Автомобиль получил развитый передний сплиттер, диффузор под задним бампером и антикрыло на крыше с двумя рабочими поверхностями. Углепластиковые накладки на колесные арки позволили расширить колею автомобиля и успокоить воздушные потоки. Детали изготовлены по новой для BMW Group технологии с внешними панелями из пластика, армированного углеродным волокном.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».