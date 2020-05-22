Volkswagen может расширить модельный ряд в России

Инвестиции в рамках заключенного специнвестконтракта Volkswagen Group в России составят 61,5 млрд рублей до 2028 года. Вместе с тем, Volkswagen внес в список продукции, которая будет освоена в рамках СПИКа, не только представленные в России модели – новая Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, но и ранее не доступный на российском рынке компактный кроссовер Volkswagen Tarek, а также «крупноразмерный внедорожник» и «новую модель компактного внедорожника», не уточняя детали. Представитель компании планы по СПИК прокомментировать отказался, пишет агентство «Прайм».

Напомним, в июле 2019 года компания «Фольксваген Груп Рус» подписала с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, в рамках которого планирует реализовать проект по углублению локализации выпускаемых локально моделей автомобилей. Производство двигателей предполагается с выполнением операций: мехобработка шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Кроме того, предусматривается использование заготовок коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также планируется локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем. Кроме того, в рамках специнвестконтракта компания планирует модернизировать существующий модельный ряд и значительно расширить его в будущем. Условия СПИКа будут действительны до 2028 года. На сегодняшний день инвестиции Volkswagen Group в свой бизнес в России достигают 1,83 млрд евро.

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