КАМАЗ начал испытания новейшего самосвала с кабиной К5

КАМАЗ начал испытания самосвал КАМАЗ-65952 с кабиной нового поколения. Тестирование машины проходит на полигоне НАМИ в Дмитрове. Также автомобиль испытывается в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации для проверки надежности всех технических решений, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Автомобиль относится к новейшему семейству К5, на нем применена новая кабина, установлены новый двигатель КАМАЗ Р6, автоматизированная коробка передач, новая архитектура электрики и электроники. По сравнению с автомобилями предыдущего семейства К4, реализованы многие улучшения по шасси – например, применены лонжероны с высотой профиля 300 мм, новые решения по передней и задней подвескам автомобиля.

Как сообщил заместитель главного конструктора по автомобилям Научно-технического центра «КАМАЗа» Игорь Валеев, серийный выпуск автомобилей КАМАЗ тяжелого семейства запланирован на начало 2021 года. В 2020 году планируется изготовление опытной партии для эксплуатационных испытаний.

Отметим, грузовики поколения К5 включают в себя несколько семейств. Первыми появились автомобили магистрального семейства: седельные тягачи КАМАЗ-54901, КАМАЗ-65659, а также шасси -65658. Следом за ними – автомобили тяжелого семейства, в числе которых самосвалы КАМАЗ-6595, КАМАЗ-65951, КАМАЗ-65952 и седельный тягач КАМАЗ-65956. Кроме того, запланировано создание транспортного семейства, семейства полноприводных автомобилей на односкатной ошиновке и семейства среднетоннажных автомобилей.

Напомним, ранее КАМАЗ начал продажи флагмана новейшей линейки К5 – магистрального тягача КАМАЗ-54901, производство которого было запущено в 2019 году. До старта продаж партии новых тягачей были переданы нескольким крупным перевозчикам для тестовой эксплуатации, модель испытана в реальных условиях перевозок и доработана производителем по отзывам потребителей.

Прейскурантная цена на автомобиль – 7 млн 099 тыс. 200 рублей (включая сервисный контракт). Конечная цена устанавливается официальными дилерами компании. Сегодня уже более 50 дилеров по всей России изъявили желание взять автотехнику для реализации. В мае-июне машины появятся в российских регионах. Отмечен интерес к новинке среди клиентов: приобретены первые девять автомобилей, в числе обладателей – крупные федеральные ритейлеры.

Основная область применения новейшего магистрального грузовика КАМАЗ-54901 – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. Автомобиль отличает принципиально новая кабина грузовика с абсолютно ровным полом, двумя спальными местами и увеличенной шириной (2500 мм). Тягач оснащен новым рядным 6-цилиндровым двигателем KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с., новой автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon с расширенным функционалом для водителя и задним мостом Dainler со сниженным передаточным отношением для экономии топлива. Передние и задние тормоза – дисковые. Также в числе преимуществ новинки – два топливных бака общим объемом 1400 л, за счет чего обеспечивается запас хода до порядка 4,5 тыс. км.

Уже в базовой комплектации магистральный тягач КАМАЗ-54901 оснащен современной мультимедийной системой, которая дает возможность пользоваться навигацией, выходить в интернет, считывать параметры автомобиля и многое другое, а также заводской интеллектуальной транспортной информационной системой – системой спутникового мониторинга транспорта ИТИС-KAMAЗ.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года КАМАЗ представил прототип перспективного гибридного магистрального тягача семейства К6 под названием «Континент». Электродвигатель позволит обеспечивать автономное движение при перемещении на закрытых территориях, при подъемах или пробуксовке. На грузовик установлен также дизельный двигатель Р6 с пониженным расходом топлива – менее 25 литров на 100 км.

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