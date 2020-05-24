Volkswagen в апреле снизил продажи в России на 68%

Российские дилеры Volkswagen в апреле реализовали 3093 автомобиля – на 68% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России снизились на 15% и составили 26887 машин. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,5% против 6,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в апреле остановил свой выбор 1372 покупателя (-76%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 1332 реализованных автомобиля, что на 53% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Новинка предлагается в четырех комплектациях: Origin (от 792,9 тыс. руб.), Respect (от 837,9 тыс. руб.), Status (от 971,9 тыс. руб.) и Exclusive (от 1 млн 111 тыс. 900 руб.).

Какие еще новинки можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».