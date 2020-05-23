Toyota в апреле снизила продажи в России на 70%

Российские дилеры Toyota в апреле реализовали 2565 автомобилей, что на 70% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 29796 машин (-1%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,2% против 5,9% (в январе - апреле 2019-го), согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в апреле стал бизнес-седан Camry, чьи продажи составили 649 экземпляров (-75%). На втором месте по объему реализации идет кроссовер RAV4, который нашел 601 покупателя (-73%). Замыкает тройку лидеров среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с показателем 578 проданных автомобилей (-57%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение полноразмерного кроссовера Toyota Highlander появится на российском рынке летом 2020 года. Построенный на новой глобальной архитектуре TNGA, Toyota Highlander четвертого поколения увеличился в габаритах и получил новый дизайн экстерьера.

Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».