Британский авторынок в апреле показал худший результат с 1946 года

Британский авторынок в апреле снизился на 97,3% и составил 4321 машину. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат с февраля 1946 года, что обусловлено закрытием дилерских центров в соответствии с рекомендациями правительства по предотвращению распространения коронавируса. По итогам четырех месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 487878 единиц (-43,4%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в апреле стал местный Vauxhall, реализовавший 479 автомобилей (-95,5%). Второе место занял Jaguar, продажи которого составили 396 машин (-84,8%). Третий результат показал Ford – 306 проданных автомобилей (-98,3%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (256 шт., -97,8%) и BMW (211 шт., -98,1%).

Узнать стоимость новых автомобилей этих и других марок на российском рынке можно на сайте «Цена авто».