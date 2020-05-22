Выпуск легковых машин в апреле упал на 79%

По данным Росстата, за четыре месяца 2020 года с российских конвейеров сошло 353 тыс. легковых автомобилей, что на 33,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в апреле было выпущено 30 тыс. машин – это на 79,2% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что большинство российских автозаводов, которые с 30 марта приостановили производство автомобилей во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса, в апреле возобновили работу. Между тем, на заводе Haval в Тульской области стартовал выпуск нового рамного внедорожника Haval H5. А калининградский «Автотор» начал сборку кроссовера BMW X6 нового поколения, а также запустил производство компактного кроссовера KIA Seltos по полному циклу.

Производство грузовых автомобилей в январе-апреле составило 36,4 тыс. единиц, что на 16,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 9,1 тыс. грузовиков – это на 36,5% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что Горьковский автозавод в апреле начал выпуск автомобилей «ГАЗель Next» с фронтальными подушками безопасности.

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