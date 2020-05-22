Новая Skoda Octavia появится в России до конца года

Компания Skoda начнет продажи Octavia четвертого поколения в России до конца нынешнего года, сообщил порталу Autonews.ru представитель чешского бренда. Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде. Причем в этот раз компания намерена выпускать в нашей стране не только лифтбек, но и универсал, который ранее поставлялся из Европы.

Напомним, премьера новой Octavia состоялась в ноябре прошлого года. Модель, в основу которой легла модернизированная платформа MQB, стала длиннее на 1,9 см (универсал – на 2,2 см), а ширина увеличилась на 1,5 см. Колесная база машины составляет 2686 мм. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления был снижен до 0,24 у лифтбека и 0,26 у универсала. Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала – 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров – расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.

Даже в базовых версиях Skoda оснащается новой 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, аналогичной той, которую получил Volkswagen Golf. Справа от нее находится сенсорный экран информационно-развлекательной системы диагональю либо 8,25, либо 10 дюймов, в зависимости от комплектации. Под ним расположена сенсорная панель, с помощь которой можно менять громкость музыки или масштабировать навигационные карты.

Новая Octavia получила двухспицевое рулевое колесо, кнопками на котором можно управлять 14 функциями. Рычаг роботизированной DSG стал короче из-за отсутствия прямой связи с коробкой. Разнообразнее стало и освещение салона, которое теперь имеет 10 оттенков цвета на выбор. Также появилась новая аудиосистема Canton, до пяти портов USB-C и розетка на 230 В.

С какими моторами новая Octavia будет предлагаться российским клиентам, пока неизвестно. Цены на автомобиль тоже пока не объявлены. На данный момент в России продается Octavia третьего поколения, цены на которую начинаются от 1 млн 140 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле Skoda Octavia стала бестселлером марки на российском рынке – на ней остановили свой выбор 820 покупателей (-60%). По итогам четырех месяцев 2020 года Skoda Octavia была продана в количестве 718 0 автомобилей (-3%), оставаясь на втором месте в модельном ряду после компактного лифтбека Rapid.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».