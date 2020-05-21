В России представлен обновленный Renault Kaptur

Компания Renault представила в России обновленный кроссовер Renault Kaptur, который поступит в продажу в июне. Цены на модель с двигателем 1.6 л (114 л.с.), передним приводом и механической коробкой передач стартуют с 1 млн 020 тыс. рублей, сообщает пресс-служба французской марки.

Между тем, в онлайн шоу-руме уже начался прием заказов на Renault Kaptur в лимитированной серии Edition One с двигателем TCe 150 и трансмиссией CVT X-Tronic. В этой версии автомобиль предлагает максимальное оснащение, а также персонализацию интерьера Blue pack и пакет аксессуаров «Edition One» по специальной цене: 1 млн 440 тыс. рублей в переднеприводном исполнении и 1 млн 515 тыс. рублей с полным приводом.

Renault Kaptur теперь построен на модульной SUV-платформе и оснащается бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения.

Внешний вид модернизированного Renault Kaptur отличают новая решетка радиатора, светодиодные фары (в зависимости от версии) и новые варианты окраски, которые включают в себя ярко-синий цвет Blue Iron для кузова и серебристый Gris Platine для крыши, а также лекосплавные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов.

Что касается интерьера, рулевая колонка теперь регулируется по высоте и вылету, а клавиши обогрева сидений расположены на центральной консоли. Также доступна фоновая подсветка салона с 8 цветами на выбор.

В числе нового оснащения стоит отметить дистанционный запуск двигателя Renault Start (уже в базовой комплектации), обогрев рулевого колеса и второго ряда сидений, аудиосистему премиум-класса Bose, мультимедийную систему с интеграцией Яндекс.Авто, систему камер кругового обзора и функцию мониторинга «слепых» зон.

Напомним, производство кроссовера Renault Kaptur налажено на заводе Renault в Москве, на котором в настоящее время также выпускаются модели Renault Duster, Renault Arkana и Nissan Terrano. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Renault Kaptur на российском рынке составили 5918 автомобилей, что на 31% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Renault в апреле реализовали 3135 автомобилей – на 75% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России. По итогам первых четырех месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 35191 машину (-16%), а рыночная доля марки составила 8,5% против 8,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие еще модели появятся на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».