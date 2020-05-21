BMW отзывает автомобили в России из-за проблем с подушками безопасности

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 61 автомобиля BMW 218i, изготовленного в период с февраля по март 2020 года. Причиной отзыва является то, что при срабатывании, в случае аварии, надувной подушки безопасности водителя может произойти разрыв воздушной подушки. Как следствие, надувная подушка безопасности не обеспечит удерживающую способность. Кроме того, утечка горячего газа может привести к травмированию лица, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена замена надувной подушки безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это уже вторая отзывная кампания в России, объявленная BMW, на этой неделе. Так, ранее под отзыв попали 365 автомобилей BMW M8, X3 M, X3, X4 и 8-й серии, реализованных с января по май 2020 года. Причиной отзыва стала существующая опасность вытягивания датчика Холла из корпуса замка ремня безопасности при сгибании или боковом движении из-за недостаточной длины кабеля. Включается звуковой сигнал предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Включается красный индикатор на панели приборов (напоминание о непристегнутом ремне безопасности). Как следствие, происходит неправильное срабатывание систем безопасности. Натяжения ремня, как важной функции системы безопасности, не происходит. Это может привести к повышению нагрузок от ремня, а также ускорения в области грудной клетки и области шеи. Гарантировать соблюдение всех законодательных требований невозможно. На автомобилях должна быть выполнена проверка и, при необходимости, замена передних поясных ремней.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры BMW реализовали 10880 автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке. Самой продаваемой моделью BMW в России стал кроссовер Х5, который в январе-марте выбрали 2025 покупателей (+40%). Второе место занял вышедший год назад полноразмерный кроссовер BMW X7, чья реализация составила 1631 штуку. Замыкает тройку бестселлеров BMW на этот раз компактный кроссовер X3 с показателем 1510 автомобилей (-7%).

В течение первых трех месяцев года анонсирован выход на российский рынок новых версий популярных моделей. В линейке BMW X5 появилась стартовая комплектация xDrive25d Business. Для X5 и X6 стал доступен «мягкий» гибрид – xDrive40d, оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором. Также начался прием заказов на BMW X7 M50i, BMW M5 SE, BMW M2 CS.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».