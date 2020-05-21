Какие отечественные автомобили меньше теряют в цене?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) и определили модели отечественных марок, которые меньше теряют в цене.

Как показало исследование, среди таких автомобилей наилучшую остаточную стоимость по итогам 1 квартала 2020 года имеют универсал LADA Largus и внедорожник LADA 4x4. Через три года после покупки (которая была совершена в 1 квартале 2017-го) показатель Residual value у обеих моделей составляет 86%. Иными словами, потеря первоначальной цены за это время – всего лишь 14%.

Владельцы седанов LADA Priora и LADA Granta (только с механической КП) потеряют чуть больше, поскольку остаточная стоимость этих моделей оказалась равна 84,7% и 83,8% соответственно. Совсем чуть-чуть отстал от них LADA Largus Cross (83,6%), который и замыкает ТОП-5. Также стоит отметить седан LADA Vesta (с двигателем 1,6 л и «механикой»), результат которого составил 81,2%.

У остальных автомобилей отечественных марок показатель Residual value находится ниже отметки 80%. Более подробная информация об этих и других моделях содержится здесь.