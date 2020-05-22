Импорт легковых автомобилей в 1 квартале упал на 15%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам трех месяцев 2020 года снизился на 15,1% до 52,2 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 1 млрд 349,1 млн долларов. При этом в марте было импортировано 25,7 тыс. машин (+54,6% к февралю) на 646,7 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - марте упал на 18,4% до 4,9 тыс. машин общей стоимостью 273 млн долларов. Из них 2,2 тыс. грузовиков (+32,1% к февралю) на 96,1 млн долларов были поставлены в нашу страну в марте.

Экспорт легковых автомобилей из России за три месяца 2020 года снизился на 26,1% и составил 16,8 тыс. единиц на общую сумму 236,5 млн долларов. При этом в марте на внешние рынки было отправлено 6,7 тыс. автомобилей (+37% к февралю) на 87,8 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - марте упал на 26,9% и составил 2,1 тыс. машин на 67,6 млн долларов. В марте за рубеж было поставлено порядка 900 грузовиков (+47,1% к февралю) на 30,6 млн долларов.

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