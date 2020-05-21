Isuzu расширила отзыв пикапов D-Max в России

Компания «Исузу Рус» объявила об отзыве 583 пикапов Isuzu D-Max, реализованных с 2019 по 2020 год. Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие внутреннего диаметра крепежной проушины коренного листа задней рессоры, из-за которого в результате чрезмерных внутренних напряжений в структуре металла происходит разрушение крепежной проушины. В некоторых случаях в результате разрушения возможно самопроизвольное срабатывание ручного тормоза из-за смещения заднего моста, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена замена задней правой/левой рессоры в сборе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Напомним, на прошлой неделе компания «Исузу Рус» уже объявила об отзыве 81 пикапа Isuzu D-Max по той же причине.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2019-го в России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max 2019 модельного года. Модель предлагается в пяти комплектациях по цене от 2 млн 299 тыс. рублей до 2 млн 799 тыс. рублей. Пикап доступен в полуторном и в двойном исполнении. На все версии Isuzu D-Max 2019 модельного года устанавливается новый силовой агрегат – 3-литровый дизельный двигатель Isuzu 4JJ1 (177 л.с. / 430 Нм), оснащенный системой турбонаддува с изменяемой геометрией VGS Turbo и интеркуллером. На выбор покупателям предлагается две новые коробки передач – механическая 6-ступенчатая Isuzu MVL-6N и автоматическая 6-ступенчатая Aisin AWR6B45 II. Все модели Isuzu D-Max 2019 модельного года оборудованы системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом.

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