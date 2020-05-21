Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома, 5 миллиардов из них пойдут на закупку машин скорой помощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, по его словам, средства пойдут также на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием, пишет агентство «Прайм».

Как сообщалось ранее, новые меры господдержки автопрома в период кризиса, которые были приняты по итогам профильного совещания с президентом Владимиром Путиным 24 апреля, позволят в 2020 году произвести и продать более 220 тыс. автомобилей.

Напомним, по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности президент распорядился направить на льготные программы поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» дополнительно 7 млрд рублей, а также предложил расширить условия поддержки льготного лизинга и выделить 6 млрд рублей на программы «Российский тягач», «Своё дело», которые также предполагают скидку покупателям по авансовым платежам.

Помимо этого Владимир Путин распорядился выделить 2,5 млрд рублей компаниям каршеринга и предусмотреть для них льготные лизинговые механизмы. Новая программа «Доступная аренда», которая должна быть запущена с июня, даст возможность в первую очередь поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, поскольку арендные расходы ложатся на расходы, которые идут в себестоимости. В Минпромторге сообщили, что по программе доступной аренды планируется реализовать около 14 тыс. легковых и коммерческих автомобилей.

Кроме закупок реанимобилей президент распорядился направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысить оперативность и доступность помощи в том числе для малых городов и сел. Напомним, ранее правительство уже выделило 5,2 млрд рублей из федеральных средств на закупку 1200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений.

Также Владимир Путин поручил к 1 июня организовать закупки автомобильной техники для органов власти, которые ранее планировались на 2021-2022 годы. При этом он поддержал предложение о разработке комплекса решений для увеличения спроса на автомобили со стороны государства и компаний с госучастием. По словам главы государства, необходимо провести инвентаризацию нацпроектов в части закупки автотехники и осуществить ее раньше намеченного срока.

Владимир Путин также отметил необходимость проработки механизма предоставления кредитов на пополнение оборотных средств для предприятий автопрома. Напомним, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, для которых предусмотрен специальный банковский продукт, а именно льготный кредит на пополнение оборотных средств.

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