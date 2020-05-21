LADA Vesta Sport получила два новых цвета

«Заряженный» седан LADA Vesta получил два новых цвета – черный металлик «Маэстро» и ярко-синий металлик «Дайвинг». Таким образом, палитра окраски составила 6 цветов, включая дымчато-серый цвет «Тайфун», разработанный специально для этого автомобиля, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Как отмечается, на черном или синем фоне отчетливо видны красные молдинги на бамперах – эта деталь подчеркивает спортивный характер машины.

LADA Vesta Sport стала самой дорогой в линейке АВТОВАЗа и предлагается в максимальной комплектации Luxe по цене от 1 млн 057 тыс. 900 рублей. В оснащение автомобиля вошли система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. LADA Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 млн 093 тыс. 900 рублей.

На автомобиль установлен форсированный двигатель LADA объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Вместе с модернизированными системами впуска и выпуска это позволило поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

Кроме того, LADA Vesta Sport получила специальные настройки шасси, а также специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза – все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Особый драйв создает система ESC, получившая спортивные настройки и возможностью полного отключения. В общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов.

Напомним, продажи LADA Vesta Sport стартовали в январе 2019 года, на сегодня реализовано 850 автомобилей.

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