Audi рассказала о новинках для России

Компания Audi назвала даты выхода новых и обновленных моделей на российский рынок. Так, во втором квартале у дилеров появятся спортивные Audi S6 и S7, сообщил порталу Autonews.ru официальный представитель марки с четырьмя кольцами. Кроме этого, гамма моторов седана A6 и лифтбека A7 пополнится новым двигателем. Вероятнее всего, речь идет о 3,0-литровом турбодизеле на 249 л.с. Официального подтверждения этой информации нет, однако этот мотор недавно упоминался в сертификате Одобрения типа транспортного средства на линейку Audi A6/A7. Также во втором квартале следует ожидать появления двух универсалов: стандартного A6 Avant и его особой версии для езды по бездорожью A6 allroad.

Еще одна новинка первого полугодия для России – заряженная версия купе-кроссовера Q8, которая получила литеру S в названии. Автомобиль оснащен дизельным V8 с двойным наддувом (4,0 л, 431 л. с. и 900 Н·м), а также адаптивной пневмоподвеской с регулируемой жесткостью.

В третьем квартале до России доберутся обновленное семейство A4, а также обновленный A5. Примерно в это же время компания из Ингольштадта запустит продажи в России электрического кроссовера e-tron. В четвертом квартале Audi начнет продавать на российском рынке «заряженный» купе-кроссовер RS Q8.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале года российские дилеры Audi начали продажи специальной лимитированной серии Audi Q5 ABT Edition и новой модификации Audi Q5 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6 3.0 TDI. Кроме того, в первом квартале на российском рынке появились обновленный рестайлинговый кроссовер Q7, «заряженный» флагманский седан S8, а также «спортивная» версия кроссовера SQ7. В мае начался прием заказов на новый флагманский купе-кроссовер Audi SQ8, а также полностью бронированный флагманский седан Audi A8 L Security.

По итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры Audi реализовали 4591 автомобиль – на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером в модельном ряду Audi стал внедорожник Q7, чьи продажи в отчетный период составили 976 экземпляров. Второе место по объему реализации занял кроссовер Q5, на котором остановили свой выбор 934 российских покупателя. На третьей строчке идет полноразмерный купе-кроссовер Audi Q8 с показателем 702 машины.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».