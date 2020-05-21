BMW начинает продажи лимитированной серии BMW M4 Edition ///M Heritage

Компания BMW Group Россия начала продажи лимитированной серии BMW M4 Edition ///M Heritage. Подразделение BMW M GmbH выпустит всего 750 эксклюзивных купе, 10 из которых предназначены для российского рынка. Автомобили уже находятся в России и доступны для покупки как у дилеров, так и на сайте bmw.ru по цене от 7 млн 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба баварской марки. Кк отмечается, BMW M4 Edition ///M Heritage продолжает традицию выпуска эксклюзивных серий BMW M GmbH, которые со временем становятся популярными среди коллекционеров.

Визуальная особенность купе BMW M4 Edition ///M Heritage – три оригинальных цвета кузова BMW Individual и эксклюзивная отделка интерьера. Автомобили окрашены в цвета логотипа BMW M GmbH: Laguna Seca Blue, Velvet Blue и Imola Red. С момента основания BMW Motorsport GmbH в 1972 году эти три цвета украшали гоночные автомобили на базе BMW 3.0 CSL. Для российских клиентов предназначены по 4 купе цвета Laguna Seca Blue и Velvet Blue, а также 2 автомобиля оттенка Imola Red.

Интерьер BMW M4 Edition ///M Heritage отличается от BMW M4 эксклюзивным подбором цветов и материалов отделки. Купе получили двухцветные кожаные сиденья M с отверстиями в спинках и тиснением «Edition ///M Heritage». Цвета обивки кресел и прострочки подобраны в соответствии с цветом кузова. Интерьер украшен карбоновыми вставками, а также планками с надписями «Edition ///M Heritage» и «1/750».

Купе лимитированной серии комплектуется шестицилиндровым двигателем с технологией M TwinPower Turbo (мощность 450 л.с., крутящий момент 550 Нм), коваными 20-дюймовыми дисками, окрашенными в матовый серый цвет, шинами 265/30 ZR20 спереди и 285/30 ZR20 сзади.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».