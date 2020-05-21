«Группа ГАЗ» поставит в Москву 328 автобусов ЛиАЗ

Ликинский автобусный завод поставит в 2020 году в Москву 328 автобусов особо большого класса марки ГАЗ. Транспорт имеет длину 18,75 м; имеет 42 посадочных места и при эксплуатации в обычном режиме рассчитан на перевозку 162 пассажиров, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Как отмечается, в условиях эпидемии использование больших автобусов с просторным салоном позволяет пассажирам соблюдать безопасную дистанцию во время поездки.

ГУП «Мосгортанс» является одним их крупнейших клиентов «Группы ГАЗ». Как сообщалось ранее, в 2020 году «Группа ГАЗ» поставит в Москву 100 электробусов. В соответствии с контрактом срок сервисного обслуживания транспорта составляет 15 лет. Общая сумма контракта, включая 15-летнее сервисное обслуживание, составляет 5,6 млрд рублей.

«Группа ГАЗ» является ведущим российским производителем и поставщиком автобусов, с долей на автобусном рынке России около 80%. Модельный ряд компании включает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле реализация новых автобусов в России составила 502 единицы, показав падение на 65%. По итогам четырех месяцев 2020 года российский рынок новых автобусов составил 3,9 тыс. единиц – на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.