Volkswagen отзывает 1,1 тыс. внедорожников Touareg из-за возможной утечки трансмиссионного масла

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявляет об отзыве 1099 автомобилей Volkswagen Touareg. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, изготовленные в 2019 году.

В качестве причины отзыва указанных внедорожников называется дефект сварного соединения трубки трансмиссионного масла, что может привести к появлению его утечки. На этих автомобилях необходимо будет проверить дату производства трубки трансмиссионного масла (указана на наклейке). Если она соответствует периоду между 36/19 и 42/19 календарными неделями, то будет выполнена замена трубки трансмиссионного масла.

Дилеры Volkswagen проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство для проведения ремонтных работ. Такие работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 4 месяца 2020 года в России было реализовано 26 887 легковых автомобилей Volkswagen – на 15% меньше, чем в январе – апреле прошлого года.

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