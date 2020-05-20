Насколько жители России готовы отказаться от своего автомобиля?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе совместного онлайн-опроса с Avito Авто выяснили, готовы ли жители нашей страны отказаться от личного автомобиля в пользу других видов транспорта. Данный опрос был проведен в конце апреля нынешнего года, в нем приняло участие более 4000 автовладельцев (пользователей Avito Авто).

Опрос показал, что большинство автовладельцев (65,6%) ни в коем случае не готовы отказываться от владения личным автомобилем. Однако примерно каждый пятый опрошенный (22,2%) сообщил о намерении продать свой автомобиль, поскольку возникла необходимость его замены на более новый, но финансовой возможности на это нет. Еще 7,2% автовладельцев считают, что личный автомобиль стало слишком дорого содержать и нужно переходить на другие виды транспорта. Об альтернативных видах владения (каршеринг, автомобиль по подписке и т.п.) задумались чуть более 3% автовладельцев. Около 2% респондентов выразили готовность отказаться от личного авто, поскольку изменились их жизненные обстоятельства.

Далее эксперты выяснили, какой вид транспорта предпочтут участники опроса* в случае отказа от автомобиля. Около трети всех голосов пришлось на общественный транспорт – этот вариант ответа оказался самым популярным среди респондентов. Кроме того, каждый пятый автовладелец сообщил, что готов пересесть с личного автомобиля на такси, а почти 17% автовладельцев рассматривают в качестве альтернативы личному владению – автомобиль по подписке. Еще 14% автолюбителей собираются пользоваться услугами каршеринга. В свою очередь, более 27% респондентов указали, что вместо использования личного автомобиля собираются просто ходить пешком.

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* Можно было выбрать несколько вариантов ответа или предложить свои